Juana Viale tuvo que frenar una fuerte discusión entre Gabriel Levinas y Sergio Berni

La mesa de Mirtha Legrand que hoy lleva adelante en la pantalla del Trece su nieta Juana Viale se tiñó de política y no pudo faltar el tema de la semana: la acción del diputado salteño Juan Ameri, quien renunció a su banca en medio de un escándalo en plena sesión de la cámara cuando de golpe le besó el seno a su esposa.

De un lado estaba el periodista Gabriel Levinas y del otro el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Mientras Berni quería discutir el fondo de la cuestión, Levinas le recriminó que aceptaba su idea pero que él respondía al peronismo.

"El Diputado convirtió el acto privado en un acto público, ese acto fue sancionado porque hay un reglamento que dice lo que se puede hacer y lo que no. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que estuvo bien, pero hay cosas mucho más graves que ese acto que ya fue sancionado. Tenemos que discutir cosas mucho más profundas", afirmó Berni en su relato.

A lo que Levinas contestó: "Yo creo al revés, es un acto público que este señor lo convirtió en privado, porque él estaba en el Congreso. El mismo Congreso que Beni acepta que funciones así. Él estaba en un Congreso virtual pero lo que hizo lo hizo en el Congreso".

"A mí me interesa es lo que se discute de fondo no cómo se discute. No es lo mismo lo virtual que lo presencial. Yo no creo que le Gobierno haya avanzado con temas como dice Levinas", dijo Berni.

"Vos no podés no creer porque a vos te dan la orden de creer lo que tenés que creer. Vos vivís en un país donde el gobierno peronista tiene el verticalismo como base de su programática, por lo cual vos obedecés al líder. Yo entiendo tu posición", retrucó el periodista.

Fue allí cuando saltó Juana y dijo: "¡Quiero poner una parcialidad un poco en la mesa! Está bien pensar distinto pero lo que digo es que también hay muchas cosas que a uno le importa y a otros no, que son importantes para unos y para otros no".

