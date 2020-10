Juana Viale tuvo que usar la campanita de Mirtha para frenar le riña entre Bullrich y Milei

Se puso picante la charla entre Patricia Bullrich y Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand que ahora dirige desde el rol de conductora su nieta Juana Viale.

Una frase bastó para desatar la bronca y obligar a Juana a usar la famosa campanita con la que su abuela frena los debates y las peleas.

Hasta el momento no había tenido que usarla pero anoche le resultó inevitable.

"¿Sabés cómo se genera? ¡Con crecimiento económico! Justamente todas las cosas que no hizo ni Justos por el Cambio ni este gobierno. Además Juntos por el cambio incrementó los planes sociales", dijo Milei sobre cómo salir de los planes sociales.

A lo que Bullrich respondió: "¡Vas a ayudar al kirchnerismo a crecer si atacás tanto a Juntos por el cambio!".

"¡Acusarme de kirchnerismo es una chicana que la verdad...!", se escudó Milei. "Eso es lo que quieren hacer para engañar a la gente. Los liberales sí somos la única oposición al kichnerismo. Porque ustedes sí le votan cosas a favor al kirchnerimos, y cuando llegan los privilegios de castas están todos juntos", remató el economista liberal.

"Eso no te lo voy a aceptar. No te voy a permitir que me digas eso", se defendió la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

En ese preciso momento, Juana tomó la campanita de su abuela y empezó a hacerla sonar: "¡En 7 meses tuve que usarla! ¡Esto significa que te tenés que callar!".

