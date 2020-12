Juana Viale reveló qué hizo para conquistar a su novio en la primera cita

Juana Viale sorprendió al contar la primera invitación que le hizo a su novio Agustín Goldenhorn, cuando aún no eran pareja, para conquistarlo del todo. Ella reveló que se enamoró del minuto cero, por eso fue al punto más débil de su pareja para lograr enamorarlo también.

Juana contó que su gestó más romántico entonces fue invitarlo a un River - Boca al Monumental. “Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca-River en cancha de River”, reveló.

“Yo estaba con una gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero! Él me decía: ‘Saltá, saltá’. Imaginate, yo no lo podía creer”, confesó.

Entonces, una vez que su estrategia funcionó, ella le recriminó el gesto y le pidió que la acompañe a ver un partido a la Bombonera, “Cuando se lo dije me dijo que no. ¡Y no fue!”, confesó la nieta de Mirtha Legrand.

