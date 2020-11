Juana Viale recordó el miedo que sintió cuando se propuso para reemplazar a Mirtha Legrand

Juana Viale recordó el domingo cuando se propuso ella misma para reemplazar a Mirtha Legrand hace ya un tiempo y al poco tiempo se arrepintió por miedos que le surgieron. Fue cuando a su abuela cuando la diva se había quebrado la pierna y ella estaba viviendo en Chile.

La conductora recordó en "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece, la primera vez que le tocó reemplazar a su abuela al frente de su programa.

"Bueno, cuando hice el programa de la abuela la primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo estaba viviendo en Chile. Y yo estaba en Chile, estaba con un amigo y me dijo tu abuela se quebró la pierna, ¿por qué no haces vos el programa?", arrancó Juana.

"Ay, obvio, quién mejor que yo, lo llamé a mi hermano y me dijo cómo se te ocurrió a vos. Cortó, llamó enseguida, se armó toda la publicidad, no sé qué, y al otro día dije no, qué hice, qué inconsciente, yo no puedo hacerlo", agregó entre risas.

"Cuando vine acá y tenía que salir...Por suerte toda mesa de amigos. Le digo Nacho (Viale), ¿vos llamaste a la ambulancia?, porque creo que estoy teniendo un infarto. No pasa nada Juana. No, pero estás seguro, porque yo no me siento bien. Con ustedes, Juana Viale, y yo no quería salir, ¿por qué no fui maestra jardinera?", finalizó Viale.