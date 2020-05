Juana Viale se quebró al hablar de la muerte de Goldy: "Una mujer muy familiera"

Es un momento de extremo dolor el que se vive en la familia de Mirtha Legrand desde que se conoció que Goldy, su hermana gemela, falleció a los 93 años mientras dormía una siesta en su casa.

Este sábado, mientras la familia acompaña a la conductora, Juana Viale -su nieta y quien es la encargada de reemplazar a la diva en sus programas mientras dure la cuarentena- le dedicó unas sentidas palabras a su tía abuela cuando arrancó el programa de "La noche de Mirtha".

LEER MÁS El solitario último adiós a Goldy, la hermana gemela de Mirtha Legrand

"Ayer (por el viernes) murió mi tía abuela, la hermana gemela de mi abuela, la señora Mirtha Legrand. Murió Goldy. Uno se va preparando para llevar este tipo de programas y sacarlo adelante, y va aprendiendo. Pero uno nunca puede aprender a transmitir este tipo de noticias. Y más que a mí me toca, que es una persona de mi familia. Goldy fue una mujer, no hablo como parte de la familia, fue una actriz en la época dorada del cine en Argentina, que hicieron grandes películas con su hermana. Una mujer con mucha memoria, una mujer muy sensible, muy familiera. Le voy a mandar un beso muy grande a sus hijas. Ella tiene hijas acá en Argentina y en Paraguay. A sus nietas, a sus nietos, a sus bisnietos y a todo esta pequeña familia que somos los que la vamos a despedirla en esta situación tan particular, que nos envuelve a todos, que es la pandemia", comenzó Juanita el su discurso de despedida.

"Recuerdo especialmente en las tres películas que hizo junto a mi abuela, ´Hay que educar a Niní", ´Claro de luna´ y ´Bajo el mismo rostro´, que fue dirigida pro mi abuelo Daniel. Le decía Goldy pero su verdadero nombre era María Aurelia Paula, y su nombre artístico era Silvia Legrand", agregó.

"Creo que lo más lindo que podemos hacer es seguir con el programa adelante porque Goldy, a pesar de todas las dolorosas situaciones que tuvo que atravesar mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, a la que le mandó un beso muy grande, que es muy difícil la situación... Y me imagino que perder a una hermana es muy difícil", cerró Juana, antes de presentar las imágenes de una serie que compartieron las hermanas Legrand.

LEER MÁS El triste adiós de Nacho Viale a Goldy: "Chau, tía"