Juana Viale opinó del levantamiento del programa de Mariana Fabbiani

"Lo de Mariana", el ciclo que conduce Mariana Fabbiani en El Trece, se despide de la pantalla chica el próximo 9 de julio. El programa no funcionó en materia de rating y las autoridades del canal decidieron levantarlo del aire.

Desde Instagram, Mariana "dejó picando" -como ella misma expresó en su posteo- un texto que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik.

"Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, compartió la animadora.

En charla con "Intrusos", América, Juana Viale se refirió a este tema y también a una nota publicada por Clarín donde hacía referencia a una guerra con Andy Kusnetzoff los sábados por la noche por la competencia en tevé.

"Yo leo noticias de actualidad de Argentina que son las que me importan, las vacunas que entran y se aplican. Yo no tengo ningún cruce", precisó la conductora.

Y sobre aquellas declaraciones donde hablaba de las similitudes del programa de Fabbiani con el de su abuela Mirtha Legrand y que ahora conduce, fundamentó: "No estoy descubriendo América. No estoy diciendo una cosa loca o ilógica. Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión. Es una realidad, no dije ninguna locura".

Y añadió: "¿Cómo se puede pensar que una persona se va a poner feliz porque levanten un trabajo? Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas".