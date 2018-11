Juana Viale: "No soy feminista y no creo en la igualdad entre el hombre y la mujer"

Juana Viale fue consultada acerca de la lucha feminista en el marco del estreno de la película que protagoniza, Camino sinuoso, y las declaraciones de la actriz no fueron del agrado de ciertos sectores que salieron a matarla en las redes sociales.

"Yo no soy feminista. No creo en el feminismo como bandera, y tampoco en la igualdad del hombre y la mujer porque somos distintos", sostuvo en diálogo con Infobae.

Y agregó: "Nosotras somos distintas a los hombres. Sí considero que la mujer ha tomado, y con mucho orgullo lo digo, otro lugar. Dejó de estar en el lugar donde le dijeron que tenía que estar. Me parece de mucho valor y mucha honra que la mujer quiera estar donde quiera ser".

Luego, mostró su apoyo por el aborto: "No tenemos que estar todas iguales: no somos una masa, no somos un rebaño. El aborto legal, seguro y gratuito es una necesidad como mujer. Yo, Juana Viale, lo digo, porque si el aborto es ilegal las mujeres no vamos a dejar de abortar por eso".

Finalmente, habló de la postura de Mirtha Legrand, con respecto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo: "Con mi abuela hablo todo y se lo digo. Ella tiene su posición, la respeto y la entiendo. Para ella el embarazo es algo que tiene que ser. Y por ahí la mujer de hoy en día no, porque tiene otras prioridades, porque no quiso, porque hay maneras y formas".

A continuación, el tráiler de la película Camino Sinuoso:

