Juana Viale habló de las restricciones tecnológicas que implementa para sus hijos

La actriz comentó que en su casa no tiene cable, no hay PlayStation y el televisor sólo se usa para mirar películas.

Juana Viale habló de las particulares restricciones en cuanto a la tecnología que implementa con sus tres hijos.

La actriz comentó qué método utiliza para la crianza de sus hijos, Ámbar, Silvestre y Alí, con respecto a ese tema.

"Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas", indicó la actriz en el ciclo "Nunca es tarde".

Y amplió: "No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no".

"La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir", agregó.

Sobre este tema, amplió: "Se me complica controlar cuando se van a lo del padre (Gonzalo Valenzuela) y a lo de la abuela (Marcela Tinayre) porque les dan todos los gustos".

"La Play también. Pero bueno, ahí no me puedo meter. No voy a decirle al padre lo que tiene que hacer, no me parece correcto imponer pautas desde lejos. Tampoco soy tan mala", concluyó con humor.