Juana Viale habló de su relación con el Tucu López: "Me da pena que..."

Después de las imágenes que captaron a Juana Viale en una situación confusa con el Tucu López, la nieta de Mirtha Legrand salió a aclarar los tantos sobre su presente sentimental con un video hot.

Lo cierto es que el jueves por la noche Viale asistió con amigas a la función de Sex, el show erótico musical de José María Muscari, donde al término del espectáculo se la pudo ver en la puerta del teatro muy entusiasmada intercambiando saluditos, baile y abrazos varios con el flamante novio de Sabrina Rojas y su compañero de escena Benjamín Alfonso.

Esta situación inevitablemente despertó toda clase de rumores de crisis de Juanita con su novio, Agustín Goldenhorn, con quien está en pareja desde hace tiempo ya, e incluso se ha llegado a hablar de casamiento.

En charla con el ciclo Intrusos, Juana salió a desmentir los rumores aunque no se mostró muy cómoda en el rol que la pusieron.

"No sé qué se habló pero que sigan hablando. Eso, nos quedamos hablando, buena onda", dijo en diálogo con el ciclo de América Tv.

Y sentenció: "¿Que hablen de mi? ¿Que inventen cosas? No, no me sorprende, hace muchos años que estoy en esta industria y fuera de esta industria me han metido en un montón de mentiras. No voy a hablar de mi vínculo pero me da pena las personas que miran y se creen lo que les dicen".