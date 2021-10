Juana Viale habló de la foto de Mirtha Legrand internada

Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei, en el barrio de Palermo, desde el jueves pasado.

En los últimos días, en las redes sociales, circuló una supuesta foto de la diva en su habitación en dicho centro médico. En una entrevista con Intrusos, Juana Viale opinó sobre la viralización de esa imagen.

"Me parece una pelotudez que hagan esas cosas", expresó la nieta de la estrella de la TV sobre la foto que circuló luego de conocerse la noticia de la internación.

"¿Te enoja?", le preguntó el cronista del ciclo de América. "No me enoja. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo", acotó Juana, que trató de minimizar el tema, pese a que en el Sanatorio comenzaron con una investigación para saber cómo se filtró esa imagen.

Nacho Viale regresó a Buenos Aires

El nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale se encontraba de viaje por Estados Unidos cuando comenzó a recibir información sobre la salud de su abuela. Su madre, Marcela, se comunicó con él para mantenerlo al tanto de la evolución de su abuela.

Finalmente, el productor consiguió un vuelo y se encuentra nuevamente en Buenos Aires para seguir de cerca todo lo relacionado a la salud de Chiquita.