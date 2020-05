Juana Viale develó el secreto: contó cómo supero una adicción

Nuevamente frente al programa de su abuela, “Almorzando con Mirtha Legrand”, El Trece Juana Viale reveló que fumaba un atado de cigarrillos a diario pero logró superarlo.

"Yo fumaba hace varios años. De un día para el otro, dejé. Estaba muy triste, muy angustiada, y dije: 'Si yo lo dejo acá, no tengo ninguna excusa para volver'", explicó y agregó: "Estaba en un momento en el que me levantaba y me fumaba un pucho en la ventana".

"Yo me he levantado para ir a un kiosco a las 4 de la mañana", contó Jey Mammon, que estaba como invitado. "¿Y revisaste la basura en busca de una colilla?", le preguntó Juana dejando a todos helados y mostrando su grado de adicción.

Entonces, contó qué hizo para superarlo: "Cuando me venían ganas, me preguntaba '¿Realmente voy a disfrutar este pucho o lo dejo para después de comer?' . Y cuando llegaba esa hora me volvía a preguntar lo mismo y nunca más prendí uno".

