Juana Viale despidió a su amiga Victoria Céspedes: "Ella no me hubiera permitido que me ponga así"

Juana Viale no pudo contener sus lágrimas al despedir anoche en vivo a su amiga fallecida el viernes, Victoria Céspedes.

La actriz uruguaya luchó durante 10 años contra un cáncer de mama pero el viernes su vida se apagó.

“Estoy nerviosa, por lo que ustedes saben qué pasó. Partió mi amiga, la uruguaya, y ella no me hubiera permitido que me ponga así. No se fue, solamente cambió de piel”, dijo anoche Juana Viale en el inicio de La Noche de Mirtha.

“Un beso a su compañero, Luis, a sus familiares, y a su mamá. Voy a hacer lo mejor que pueda”, resaltó.

Ambas hicieron la obra “La sangre de los árboles”, que fue un gran éxito en el Festival de Avignon, en Francia, y que estuvo de gira durante tres años por distintos países de Europa y América y, en Buenos Aires, se presentó en el Teatro San Martín. Además, las dos habían participado en la serie “Estocolmo”, producida para la plataforma Netflix.

Según había revelado la actriz uruguaya, hace un tiempo en una entrevista, Juanita es "la hermana que nunca tuvo" y en el último tiempo por distintos contratiempos que sufrió Victoria se unieron más ya que la nieta de Mirtha fue su bastón y compañera, según trascendió.