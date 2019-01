Juana Viale contó qué les prohibió a sus familiares y amigos

Juana Viale contó un dato desconocido que le pidió a sus familiares y amigos más cercanos con respecto a las noticias que surgen sobre ella en los medios contó un dato desconocido que le pidió a sus familiares y amigos más cercanos con respecto a las noticias que surgen sobre ella en los medios





"Mi familia y mis amigos tienen prohibido mandarme o decirme cualquier cosa que hablen de mí en la prensa", dijo la actriz en el ciclo "Por si las moscas" de La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y amplió: "Nunca me importó lo que digan los demás, cuando veo que ciertas personas o la prensa habla con una grado de cizaña o la intención de lastimar, uno ya sabe cómo es el medio, te hieren, te lastiman, pero uno se va curtiendo".





"Yo no veo, no escucho, no miro, mis amigos y mi familia tienen prohibido mandarme o decirme cualquier cosa de mí que diga la prensa. Que digan algo de mí ya no me altera, me corrí de ese lugar y siento que esas personas que critican están a otro nivel", profundizó Juana sobre su distancia con la prensa.





Y sobre si volvería al "Bailando", explicó: "Puede ser, no sé, me quedé con ganas del aquadance, todavía estoy con esto hasta el 2 de marzo, después tengo una obra de teatro en Chile, tengo que ir a ensayar a Chile y tengo tres hijos. Queremos llevar El Ardor a Buenos Aires también, están apareciendo propuestas interesantes, después tengo una película y tengo que esperar a que se definan fechas".