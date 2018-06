Juana Repetto: "Yo jamás podría abortar, pero respeto a quien lo necesite"

Son varias las figuras que fijaron posición de forma contundente en torno al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.





Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, se manifestaron a favor de la despenalización del aborto junto al colectivo de actrices, mientras que Mirtha Legrand, Maru Botana, Gastón Recondo y Nicole Neumann se manifestaron en contra. Por un ladose manifestaron a favor de la despenalización del aborto junto al colectivo de actrices, mientras quese manifestaron en contra.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Juana Repetto, quien fue madre soltera hace un año y medio de Toribio, indicó: "Lo que más me interesa transmitir y lo que me parece importante es la educación sexual para prevenir embarazos no deseados. Eso es lo más importante. Siento que con el fervor de la lucha se olvida esto, lo de prevenir un embarazo no deseado. Estoy a favor de la ley del aborto, me parece que la mujer que va abortar lo hará igual ya sea en buenas o malas condiciones. Obvio que quiero las mejores condiciones para las mujeres, pero primero quiero evitar que puedan pasar por ese mal momento, ya sea legal o no legal".





"Siempre busqué muchos mis embarazos y he perdido algunos hasta que tuve a mi hijo. Yo jamás podría abortar, pero respeto a quien lo necesite. Por eso me parece muy importante lo de la educación sexual para los embarazos no deseados". Si bien la actriz se mostró a favor del aborto legal , aclaró:





Juana se prepara para volver al teatro en la obra "Derechas" junto a Cristina Alberó, Katja Alemann, Edda Bustamante, María Fernanda Callejón, Edda Díaz, Emilia Mazer, Paula Morales, Carolina Papaleo, Mimí Pons y Calu Rivero, bajo la producción y dirección de José María Muscari: "Es mi vuelta al teatro después de haber sido mamá. Le estoy poniendo mucha garra y onda a mi personaje porque son pocas semanas de ensayo. Debutamos este domingo a las 13 en el Teatro Regina. Así que son días intensivos y tratándome de organizar un poco. Es un honor y siento una alegría enorme de ser una de las once convocadas por Muscari para este espectáculo". Por otro lado,se prepara para volver al teatro en la obrajunto a, bajo la producción y dirección de





