Juana Repetto y su descargo tras ser criticada y censurada en Instagram

Juana Repetto volvió a generar revuelo en las redes sociales. Esta vez, la actriz compartió una foto en que se la veía amamantando a su hijo Toribio, de dos años y medio.

"Nosotros en nuestra máxima expresión", escribió la actriz junto a la imagen. Como sucede siempre, los usuarios de Instagram dividieron su postura y la morocha recibió varias críticas.

"¿No es demasiado? O sea, el niño ya se puede comer un combo si quiere y sin embargo sigue prendido a la tetita... Más que aporte de nutrientes lo que eso (a esa edad y desarrollo) conlleva es una dependencia total y absoluta de ambas partes. Hasta he leído 'mi hijo ya no toma, pero juega con ellas y las chupetea'", fue una de las críticas, incluyendo quienes dieron por falsa la foto, arguyendo que Juana ya no tenía más leche en sus pechos.

Harta de las críticas negativas, Juana grabó decidió dar pruebas de que aún puede lactar y subió un video en la que se la veía apretar una de sus lolas. "Está comprobado científicamente que los 'pelotudos', como por ejemplo mi hijo, que toman teta hasta los tres años, tienen coeficiente intelectual superior a los que no", disparó.

Por su parte, Instagram censuró el material subido por Juana y luego, la hija de Nico y Reina Reech, retrucaría con un furioso descargo.

"Ojo, a la red no le parece que haya que proteger y cuidar a su comunidad de estas tetas", escribió, y subió un collage con fotos de pechos.

