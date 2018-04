Juana Repetto vuelve al teatro: "Es la única propuesta que podría haber aceptado"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Juana Repetto vuelve al teatro con la obra "Derechas", la nueva propuesta de Teatro Regina. vuelve al teatro con la obra, la nueva propuesta de José María Muscari a partir de junio en el





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz, quien explicó las razones por las que dijo "sí" a este papel.

"Como esta es una propuesta distinta de la cual aún no puedo contar nada, ya se enterarán como viene la cosa, me vino como anillo al dedo después de decir que no a las anteriores tres propuestas que tuve durante el año".





"Sentí que nunca iba a poder hacer teatro porque no siento poder delegar todo esto que te nombré antes de acá a varios años. Esta propuesta me llegó caída del cielo y es la única que podría haber aceptado. Estoy muy entusiasmada y contenta de trabajar con José Muscari, ya es la tercera obra que hago con él. Ya estuve en La jaula de las locas y 8 Mujeres. Estoy feliz de la vida, estoy chocha", finalizó la actriz.





Emilia Mazer, Cristina Alberó, Fernanda Callejon, Edda Diaz y Katja Alemann. Cabe recordar que también serán parte del elenco







