Juana Repetto habló en "Incorrectas", América, de cómo lleva ser madre sola y cómo fue ese proceso de buscar el embarazo. habló en, de cómo lleva ser madre sola y cómo fue ese proceso de buscar el embarazo.





"No le conté a nadie, lo sabían sólo cinco amigas. Hice como una selección antes de avisarles. No le había contado a nadie, ni mi mamá. Fueron tres inseminaciones artificiales en mi caso que se puede intentar en cada ciclo de mujer", explicó la actriz.

"Yo perdí mi primer embarazo, lo habíamos buscado y me separé. Me pegó mal. Me arrepentí por eso, después me arrepentí pero era tarde", recordó.





"Siempre fue medio innato lo de ser madre. Me terminó de convencer que era un deseo tan mío, tan propio, me pasó sola", aseguró Juana.