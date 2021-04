Juana Repetto salió al cruce de un comentario sobre el pelo de su hijo

Juana Repetto contestó de manera contundente a una crítica que recibió por su hijo Toribio desde las redes sociales, donde suele reflejar distintos momentos momentos familiares junto a su hijo y su pareja, Sebastián Graviotto.

“Qué desastre el pelo de ese nene, ¿qué le dejás ponerse? ¿calzas?”, le preguntó una seguidora de mala manera.

A lo que la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto respondió picante: “Sí maestra, si se quisiera poner vestido también lo dejo”.

Juana, que está embarazada, lanzó un certero descargo tras esa pregunta que recibió: “¿Asco el pelo de un niño? Puede no gustarte, ¿pero asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y a un niño”.

Y luego compartió una imagen junto a su hijo de cuatro años: “Le mandamos un besito a la señora, me importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino”.

No es la primera vez que la actriz contesta de manera certera ante una crítica que recibe vía virtual.