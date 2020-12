Juana Repetto recordó cuando le dieron un falso diagnóstico: “Me decían que tenía problemas de fertilidad"

Juana Repetto se encuentra embarazada nuevamente, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. La actriz ya es madre de Toribio, hijo que tuvo sola tras realizar un tratamiento de inseminación artificial con un donante anónimo.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, Juana contó la angustia que pasó tras recibir un falso diagnóstico por parte de un médico.

“Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer un tratamiento para poder quedar embarazada. Al par de días quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, expresó.

Y relató al respecto: “Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que todo estuviera bien. Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los “esperables” para una mujer de 30. Lo que podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy pero muy angustiada. Sobre todo porque me dijeron que para poder quedar embarazada iba a necesitar hacer algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”.

Luego, admitió que se contactó con su médica de confianza y ahí confirmó que se trató de un falso diagnóstico.

“Me respondió en el acto. No veía nada preocupante en los estudios pero para mi tranquilidad me ofreció ir al otro día para descartar cualquier cosa que pudiera haber. Cuando fui me dijo que no veía nada preocupante y me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse. Me hizo una eco y dijo que veía unos lindos folículos, que buscara en paz que estaba por ovular. Y primer y único mes de búsqueda, púmbate. Quedé”, finalizó Repetto.

