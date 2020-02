Juana Repetto reaccionó ante las críticas que recibió por una foto con su novio: "¿Qué le pasa a la gente?"

Juana Repetto reaccionó desde las redes sociales ante las críticas que recibió por una foto con su novio, Sebastián Graviotto.

La imagen fue subida por la revista Gente y a la actriz le cuestionaron su pose sobre las piernas de su pareja.

Repetto se mostró sorprendida por los comentarios que le llegaban y salió al cruce.

"Leo los comentarios y me quedo pensativa. ¿Qué le pasa a la gente? Qué les importa cómo pongo las piernas, si soy o no soy fina (no lo soy), si soy o no soy romántica (tampoco), si soy o no soy torta (por el momento, tampoco)", indicó la madre de Toribio.

Y luego Juana se sacó una divertida selfie en su auto con el pulgar hacia arriba y le restó importancia a los comentarios.

"Por otro lado, nada que me afecte menos en la vida. Estaba en el auto al pedo y aburrida, me entretengo con estas huevadas. ¡Les amo!", finalizó el tema.