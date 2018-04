Juana Repetto: "Mi papá se equivocó, su pregunta estuvo de más"

Nicolás Repetto generaba rechazo luego de preguntarle a una mujer acosada sexualmente, por la vestimenta que llevaba en el momento del acecho sufrido. "¿Estabas vestida de una manera sexy que podías atraer más?, trató de indagar el periodista. Meses atrás, en el Noticiero de la gente,generaba rechazo luego de preguntarle a una mujer acosada sexualmente, por la vestimenta que llevaba en el momento del acecho sufrido., trató de indagar el periodista.

Este viernes, Juana Repetto- hija de Nico-visitó el piso de Intrusos y habló sobre el tema.

"No lo vi en ese momento, pero me parece que se equivocó en la pregunta, estuvo de más. Me parece, y espero que no se enoje, que está grande, que debería tener cuidado, informarse, porque es un comunicador, más que nada porque está trabajando en un noticiero. Hay una cosa generacional", expresó la invitada.

Luego, la razón acompañó a Juana en la defensa que haría luego sobre su padre: "Yo lo conozco y sé que no tiene mala leche, sé que jamás le faltó el respeto a una mujer. ¿Cuánta gente hay en el mundo del espectáculo con un montón de declaraciones, de minas, de abusos y de maltrato, etcétera, que por ahí tienen muchísimo cuidado con lo que dicen y jamás harían una pregunta de ese tipo? Y sin embargo nunca escuchaste a nadie decir que mi papá les faltó el respeto o que trató mal a una mujer. Con lo cual, eso me parece más importante que quizás una equivocación al hacer una pregunta".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed

Embed