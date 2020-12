Juana Repetto habló sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Creí que no me deformaría”

Juana Repetto sorprendió al anunciar hace algunas semanas que se encontraba embarazada. La actriz de 32 años contrajo matrimonio con Sebastián Graviotto hace un mes ya había sido madre soltera de Toribio, por medio de inseminación artificial.

Luego de disfrutar unas vacaciones en Pinamar, la familia ensamblada partió rumbo a Miami para celebrar la luna de miel. Desde allí, en plena playa y con una foto de su hijo besándole el abdomen contó cómo se siente con este nuevo embarazo.

“Bueno, aquí yo. Con un cuerpo que ya no es el que tenia, ni el que esperaba tener a los 3 meses y medio de embarazo. Venía muy conforme con cómo me veía, con la ilusión de tener esos embarazos en los que sos “pura panza” y el resto del cuerpo prácticamente intacto, se que es posible por que lo veo en otras mujeres. Debo admitir que no tanto en las que me rodean pero si en redes, revistas y demás (si Mabel, a mi también me pasa)”, comenzó diciendo.

“Quedé embarazada con un peso perfecto para mi, creí que no me deformaría, pero bueno, no soy de esas pocas mujeres con una genética divinal increíble. Tampoco soy el relajo en persona, los primeros meses de embarazo con todos los cambios de hábitos que implica y demás, me genera muchas emociones, miedos y ANSIEDAD. Y aún que me estoy cuidando con la alimentación ( o intentándolo) acá estoy con kilos de más, un buen culo y unos lindos flotadores asomando. Tratando de recibirlos con amor aún que después de tanto esfuerzo por verme y sentirme bien, cuesta. Emocionalmente? Montaña rusa”, afirmó.

“Poniéndole todo el cuerpo, el tiempo y el amor del mundo a acompañar a Torito, que viene súper bien, mega pegote el conmigo y yo con el, lo dos nos estamos necesitando bien de cerca, cuerpo con cuerpo. Me cuesta mucho pensar en tener que dejar de ser solo para el. Me da PÁNICO criar de a dos, delegar, confiar. Escuché y leí sin parar “SOS MUY VALIENTE” cuando decidí tener a Toro sin un padre y la verdad, siento que este es un desafío mucho más grande, tengo muchos más miedos e inseguridades y siento que valentía es apostar a formar una familia compartida, con todo el trabajo que eso implica TODOS los días”, siguió.

“Por otro lado (o por el mismo) tengo muchisisisimo miedo, culpa y todo lo que se les ocurra de exponer a mi gordo, de hacerlo sufrir, de no estar haciendo las cosas bien y haber tomado las decisiones correctas y ahí CULPA POR DOS (así arrancamo) pues bebé percibiendo todos estos miedos, dudas y revoluciones emocionales. Con Toro tenía mucho más presente el embarazo, le daba más bola, sentía una seguridad absoluta. Estoy loca de atar? Creo que en el fondo sé que voy a poder”, se terminó preguntando.

