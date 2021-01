Juana Repetto dio detalles de cómo se enteró del segundo embarazo: "Me llevé una hermosa sorpresa"

Juana Repetto está esperando su segundo hijo, el primero con su actual pareja, Sebastián Graviotto. Hace unos días, la madre de Toribio confirmó el sexo y nombre del bebé.

"Siempre dije que iba a tener todos varones y... acá vamos por el segundo. Estamos felices. Bienvenido Belisario @sebastiangraviotto", escribió la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech.

Lo cierto es que desde Estados Unidos, la actriz respondió las consultas sobre su embarazo y cómo fue que se enteró de la linda noticia.

“¿Cómo te enteraste que estabas embarazada?”, le preguntó una de sus seguidoras.

A lo que la actriz reveló: “Con Toro, el test del pis me dio negativo, pero a los dos días, tenía orden para análisis de sangre (por ser tratamiento, te la dan de antemano) y ahí sin ningún tipo de esperanzas, me llevé la sorpresa, la más hermosa de mi vida, claro”.

Y aclaró que se enteró de su segundo embarazo de una forma diferente: “Con el bebu, tuve dos días de atraso y me llamo la atención porque soy reloj. Pero me parecía difícil estar embarazada (les conté hace un tiempito que me hicieron un diágnostico erróneo de fertilidad) y además, en el primer mes de búsqueda”.

Y agregó feliz: “Pero nuevamente me llevé una hermosa sorpresa. Estaba sola porque me lo hice para ‘descartar’. Llegó Sebi y le dejé los test en la mesa de luz”.

