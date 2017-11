Juana Repetto: "A mi segundo hijo me gustaría tenerlo con un hombre"

Juana Repetto cumplió su sueño de convertirse en madre el 12 de agosto del año pasado, día en que Toribio llegaba a este mundo para iluminar la vida de la actriz.

El pequeño que nació con el método de inseminación y que ya tiene un año y tres meses, podría tener un hermanito, pero esta vez, con un hombre, según le contó Juana a revista Pronto,

"Toro siempre supo y sabrá que no tiene papá. Tengo mucha ayuda de la familia; siempre que tengo que hacer algo, se anotan mil para cuidar al gordo", arrancó a contar la actriz.

"Toma mucha teta todavía y come poco. Igual es grandote. Pero se reguló: pesaba lo mismo a los seis meses que ahora, 12 kilos", dijo luego.

Más tarde, Juana habló sobre los hombres y su actual estado sentimental: "Me coparía conocer a alguien, pero es difícil porque salgo poco sin el bebé. No sé. Tengo ganas. Idealmente, a mi segundo hijo me gustaría tenerlo con un hombre. Tener una familia, alguien que nos pueda acompañar. Y si no se da, está bárbaro así. Pero estaría bueno que Toro conviviera con un varón", cerró Juana Repetto. ¡Esperemos que se le dé!

