Juan Palomino: "No hay nada original en la tele donde me gustaría estar"

No, pero me gustaba mucho su estilo. Era muy singular. La construcción de ese personaje que hizo Roberto Sánchez me parece impecable. Trascendió el barrio, las fronteras, llegó al Madison Square Garden... un referente de la forma de explicar la música y el romanticismo. Sandro significa eso. Más allá del movimiento de pelvis... creo que el material que hay en esta película es interesantísimo. A Sandro lo empecé a encontrar a través del cine en Perú cuando apareció el "Rosa, Rosa".

¿Lo pudiste conocer?

Personalmente, no. No tuve la oportunidad de conocerlo, siempre tuvo esa personalidad enigmática. En esta época donde se reconstruyen ídolos populares que los actores argentinos tengan esa posibilidad, es fantástico. Me hace muy feliz ver a colegas atravesando esa experiencia.

¿Qué es de la vida de Juan Palomino? ¿Extrañás la tele?

¡Hace mucho que no estoy en la tele! Estoy haciendo "8 cartas para Julio" en un pequeño teatro, un espectáculo que tiene que ver con Julio Cortázar... Estoy más abocado al teatro y al cine, ahora se estrena "Pistolero", una película en la que iba a codirigir pero que me puso en la producción y en un papel. Además está por salir una serie ahora... en estos días.

¿Por qué hace mucho que no estás en la tele?

Habiendo hecho otras cosas me reencontré con muchos compañeros, la pasé muy bien. No hay nada original en la tele que donde me gustaría estar, excepto Sandro. Después hay como una repetición.

Los actores reclaman por la falta de ficción...

Es un tema fundamental. Los medios audiovisuales, el teatro, no están ajenos a la realidad que vive cualquier argentino. Gente sin trabajo, aumentos...





Mirá la entrevista completa:

Embed