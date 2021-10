Juan Palomino contó cómo fue interpretar a Maradona en Sueño Bendito: “Me ayudó a entenderlo un poco más”

Después de tanta espera, llegó el día. Pese a los rumores, conflictos, polémicas y hasta batallas legales, se estrena Maradona: Sueño Bendito, la serie biográfica de Diego Maradona que mirarán no sólo los argentinos, sino de millones de personas en todo el mundo.

La primera temporada de la serie constará de 10 episodios de una hora de duración. La ficción fue escrita por dos de los creadores de El Marginal -Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky- y dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta.

La bioserie sobre Diego Maradona se estrena este 29 de octubre de 2021, un día antes del aniversario del nacimiento del "Diez" en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

PrimiciasYa.com dialogó con los tres intérpretes de Diego Maradona en tres etapas distintas de su vida: Nicolás Goldschmidt, quien se puso en su piel en sus primeros años de profesionalismo; Nazareno Casero, que lo encarnó en su etapa más popular y gloriosa, y Juan Palomino, al que le tocó la etapa más dura: el Diego de los últimos años, ya retirado.

Y Palomino habló sobre qué significó para él legar a ser Maradona. "La serie sobre la vida de Diego obviamente provocaba amores y desamores. La serie está a la altura de esas circunstancias, fue contada con mucho rigor, respeto y mucha convicción", arrancó diciendo el actor que tuvo que engordar 20 kilos para personificar al ídolo.

"Esto es una ficción con lo mejor y lo peor de Diego. A mí me toca reflejar la época más difícil de Maradona pero a su vez me permitió entender a la figura, a la soledad del hombre... Me permitió bucear también en la historia argentina, la historia de los últimos 50 años, y entender el por qué del Maradona a los 60. Me parece que la serie te da la oportunidad de entender esa idiosincrasia de Maradona, para mí representa mucho a nuestra composición biológica e histórica del argentino", señaló Palomino.

Luego, destacó: "Tenemos muchas expectativas, estamos muy contentos de formar parte de esta aventura y de este proyecto. Estamos contentos con el resultado y esta oportunidad que da la serie de entender a Maradona y encontrarse con Diego desde sus orígenes hasta su adultez. Estoy muy contento de formar parte de este equipo".

Por último, al ser consultado si pudo conocer en persona a Maradona, Juan Palomino confesó: "Yo no tuve la oportunidad de conocerlo a Maradona ni de cruzármelo. Me quedo con las imágenes épicas como la del Mundial de México, después cuando juega en el Nápoles... Esos elementos son los que constituyen mi acervo maradoniano".

Maradona: Sueño Bendito tendrá el siguiente esquema de lanzamiento, estrenando su primer episodio el 29 de octubre. El último capítulo estará disponible a partir del 26 de noviembre:

-29 de octubre: Episodios 1 al 5

-5 de noviembre: Episodios 6 y 7

-12 de noviembre: Episodio 8

-19 de noviembre: Episodio 9

-26 de noviembre: Episodio 10

El elenco de Sueño Bendito

Maradona: Sueño Bendito cuenta con los protagónicos de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles.

Finalmente la serie mostrará su papel clave como líder de la Selección Argentina al ganar el Mundial en México ’86. La serie también cuenta con la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje y Peter Lanzani.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora, que capturan momentos clave en la vida y carrera del legendario capitán fallecido el 25 de noviembre de 2020.