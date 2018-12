Juan Pablo Varsky se va de su programa de radio tras doce años: "Estoy cansado de dormir cuatro horas por noche"

Y contó lo que hará de su futuro: "Me voy a sumar a un proyecto interesante que me genera mucho entusiasmo, estoy contento por eso. No corresponde dar muchos detalles en este espacio y en este lugar y en este momento, sería una falta de respeto. Solo diré que me va a dejar dormir entre siete y ocho horas por noche. Tengo mucha ilusión de que me acompañe el equipo, sin ellos no somos nadie".

"Sé que esta radio está preparando un ciclo para esta franja horaria y la está haciendo muy bien. Solo voy a decir que a mí me va a dejar dormir siete u ocho horas seguidas. Voy a extrañar mucho esta radio, este programa a esta hora", fundamentó.





Los voy a extrañar a ustedes, por supuesto. A los oyentes que me hay ayudado y me han hecho mejor en estos doce años en los cuales he aprendido y les agradezco. Pero más allá de la tristeza sepan que estoy tomando una decisión con la certeza de que en este momento de mi vida es lo mejor que me puede pasar", finalizó Varsky conmovido.









agregó el periodista.