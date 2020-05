Juan Pablo Varsky criticó la cuarentena obligatoria y despertó polémica en las redes

Juan Pablo Varsky criticó el aislamiento social y obligatorio por el coronavirus en Argentina.

El periodista afirmó desde su cuenta de Twitter que no aceptaba el término "cuarentena o muerte" y una gran cantidad de usuarios le respondieron indignados.

Fue en la tarde del martes que el periodista deportivo lanzó el mensaje que rápidamente generó mucha repercusión y fue tendencia.

LEER MÁS: "La gente no puede estar encerrada 80 días", dijo Susana desde Uruguay

"No quiero ser Brasil . No pido la inmunidad del rebaño sin vacuna. Pero no acepto el 'cuarentena o muerte' como la única justificación desde la soberbia y la comodidad", escribió Varsky.

De inmediato, su mensaje generó comentarios a favor y en contra.

La cuarentena estricta que rige en la Argentina ya lleva casi 70 días y empieza a generar debate en lo social.

Susana Giménez viajó hace unas horas a Uruguay y se instaló en su chacra La Mary, cansada de la cuarentena por el COVID-19.

LEER MÁS: Sergio Berni a Cristina Pérez: "Usted está muy calentita en el estudio y nosotros con el virus circulando"

"La gente no puede estar encerrada 80 días", dijo en charla con "Animales sueltos", América.