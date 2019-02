Juan Pablo Fioribello en Incorrectas: "Prometí no a hablar más de Amalia Granata"

Andrea del Boca, contra su padre Ricardo Biasotti. Sigue la polémica que se generó tras las declaraciones de Anna Chiara , la hija de, contra su padre Amalia Granata fue novia del financista y actualmente mantiene una relación de amistad, es por eso que la semana pasada lo defendió públicamente.

Pero al abogado de Andrea del Boca, la defensa que la rosarina entabló sobre Biasotti lo sacó de las casillas y terminó atacando crudamente a la periodista.

Luego, Juan Pablo Fioribello, el abogado de la actriz, se refirió a los dichos de Granata y le respondió con todo: "Vemos a estas chicas que tienen un pasado un poco flojos los elásticos de la bombacha hablando y opinando de la vida de los demás de los argentinos, como tienen que educarse, como tienen que vivir, que ética y moral tienen para juzgar si una chica de 18 años sufrió las cosas que tuvo que sufrir".

Tras la tremenda embestida del letrado, Amalia se defendió en Twitter y atacó a su agresor. "Qué lindo es tener la bombacha floja para poder cambiármela seguido y no tener olor a..... extorsión, posesión ilegal de armas, violencia doméstica etc etc etc", aseguró.

"Me olvidaba. ¿Por qué no salió en ningún diario los problemitas que tiene con su ex por maltrato? Misógino, violento y machista. #NiUnaMenos", remarcó.

Así las cosas, por la tarde, Fioribello dialogó en vivo con Moria Casán en Incorrectas y cuando lo cuestionaron sobre el escándalo, el abogado aseguró que ya no volvería a hablar sobre Amalia Granata, a raíz de una promesa que le había hecho a la pareja de la rubia, Leonardo Squarzon, a quien conoce desde hace muchísimos años.

"Yo sobre Amalia no voy a hablar más porque le di mi palabra de hombre a Leonardo Squarzon, que es la actual pareja de ella y le dije que no iba a hablar más del tema, así que no quiero polemizar", arrancó el invitado.

Cuando Moria quiso saber si Leo lo había llamado, Fioribello dijo que le había mandado un mensaje: "Hablé con él y me comprometí a no tocar más el tema. Es vecino mío así que lo voy a dejar ahí", explicó luego, aclarando que se conocen hace muchos años "por el ambiente del tenis".

Y siguió: "No tengo ganas de polemizar con Amalia. Me parece que no tiene mucho sentido. Yo a mi cliente la defiendo con uñas y dientes...".

Más tarde, se refirió a las acusaciones disparadas por Granata: "Yo no soy misógino, amo a las mujeres; no tengo ningún problema. Jamás tuve en toda mi vida un solo problema con ninguna mujer".

Por el tema de las armas, Fioribello explicó que había trabajado en el Ministerio de Seguridad por varios años... "Podés tener le tenencia y la portación y eso no implica ningún tipo de delito porque está todo registrado...", dijo. Y agregó: "Y tampoco tuve problemas con la madre de mi hijo, ni nada... en absoluto".

Mirá el video!

Embed