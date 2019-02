Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se prepara para debutar como panelista de tevé

Juan Otero, el hijo de Mariano Otero, debutará en televisión como panelista de un ciclo. , el hijo de Florencia Peña y el músico, debutará en televisión como panelista de un ciclo.





El hijo de la actriz de 10 años tendrá un programa junto a Sofía Morandi y Julián Serrano, que se llamará "El sótano" y saldrá al aire por América.





Otero acompañó a su madre varias noches en su rol como jurado en el "Bailando" y desde el costado lanzó varios comentarios ingeniosos. El año pasado,acompañó a su madre varias noches en su rol como jurado en ely desde el costado lanzó varios comentarios ingeniosos.

Serrano fue quien contó que el pequeño estará en el ciclo: "Hay una idea de que esté. Es un crack. A las dos semanas nos va a sacar el puesto a mí y a Sofi y va a conducir. No tengo entendido muy bien qué hará, sé que estará ahi sentado y tirará comentarios".





"Los Ángeles de la mañana", El Trece, y opinó al aire, por ejemplo, sobre y su romance. El año pasado, el niño estuvo en, y opinó al aire, por ejemplo, sobre Jimena Barón y su romance.

"No me gusta la pareja que hace con Mauro Caiazza, porque ella siempre le tira dardos y él no le puede decir ni hola", dijo.