Juan Minujín y el tema del momento en los medios: "Me considero feminista"

El actor Juan Minujín habló con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad y se refirió al debate en torno al feminismo.





Quien interpretó a Pastor en la primera parte de "El Marginal" sostuvo que se considera feminista y brindó detalles sobre la crianza de su hija al respecto.





"Me considero feminista, pero creo que va más allá de poner una etiqueta. No hace mucho las mujeres no podían votar y hace menos no podían estudiar. Cuando mi hija lo estudiaba, le parecía de ciencia ficción y no le entraba en la cabeza. Los cambios sociales siempre suelen ser a los tumbos", afirmó Minujín.

"El colectivo Ni Una Menos siempre me interesó mucho y cada vez va creciendo más. A mi me alegra la repercusión que viene teniendo. Es un gran momento para escuchar y asumir que todos estamos criados en una sociedad con valores machistas y patriarcales", añadió.





"Hay muchas cosas que tenemos que desaprender, que pensamos que son naturales y no lo son. Hay mucha gente que tiene mucha idea hace muchos años del tema. Antes que salir a opinar, en principio escuchemos", cerró el actor.