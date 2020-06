Juan Minujín fue tendencia al revelar el llamativo motivo por el que lloró por última vez

Juan Minujín reveló el llamativo motivo por el que lloró por última vez y fue tendencia en Twitter.

El actor revolucionó la red social tras declarar la razón que lo hizo derramar lágrimas el fin de semana.

"La última vez que lloré fue ayer con una película. No, perdón, fue el domingo con el programa de tele Bake Off (ciclo que conduce Paula Chaves por Telefe)", indicó Juan.

Y remarcó en charla con el ciclo radial "Últimos Cartuchos": "Lo sigo mucho (al programa) y el domingo se fue Ángelo y lloré".

La confesión del actor sobre la razón que se conmovió al ver la tele lo hizo tendencia varias horas a nivel nacional en la red social del pajarito.

En tanto, hace unos días, Minujín habló en el programa "Informados de todo", América, y respaldó la cuarentena obligatoria: "Estoy muy alineado con contener y respetar la cuarentena. A pesar de que entiendo de que genera mucha ansiedad".

Y enfatizó sobre el sentimiento colectivo de la sociedad de cuidarse y no salir a la calle: "Lo que pasa es que siento que el problema no es solo la cuarentena. El parate económico va a existir haya o no cuarentena. Existe en todos lados solamente con más muertos o menos muertos. Es mi sensación por lo que veo. Mi papá vive en Estados Unidos hace muchos años, tengo noticias diarias y hablo todo el tiempo con él, si mañana dijeran que la semana que viene se abren los teatros igual no iría nadie, no es que solamente depende de las restricciones que están poniendo el gobierno de la ciudad, el nacional, tiene que ver con lo que está pasando".