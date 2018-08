"100 días para enamorarse" se reunió para celebrar el éxito de la ficción más vista de la televisión argentina. El martes último, todo el elenco dese reunió para celebrar el éxito de la ficción más vista de la televisión argentina.





Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín, junto al resto del elenco y la producción de la comedia que se emite por Telefe brindaron por el éxito de la tira que lidera todas las noches el rating del prime time. En un clima alegre y festivo.





PrimiciasYa.com estuvo presente y pudo dialogar con todos sus protagonistas en exclusivo. En charla con este medio, Juan Minujín manifestó: "Estoy muy contento, la repercusión que está teniendo la serie es espectacular y todos nos llevamos muy bien. Hay mucha química entre nosotros y nos da muchas ganas de grabar todos juntos. Nos divertimos mucho y nos da mucho placer".





Y adelantó: "Se vienen historias fuertes y un cambio drástico en mi personaje con el cambio de color de ojos. Se van a sorprender".





Además, se refirió al desnudo que hizo y se vio hace unos días cuando en su personaje de Gastón se encuentra con Laura (Carla Peterson) en un centro nudista y se saca toda la ropa. Hasta su compañera de elenco lo felicitó por su "pompis".

"El chiste de toda esa secuencia era estar en bolas para hacer eso con humor obviamente. Salió muy bien. Ese tipo de escenas no nos cuesta mucho porque fluye mucho el clima de trabajo entre nosotros", indicó.





Luego, admitió: "No me da vergüenza hacer un desnudo mientras tenga que ver con el personaje, me parece que está bien. Es algo muy cuidado y con mucho respeto, no hay mucho rollo con eso".





