Juan Minujín: "Estoy muy alineado con respetar y contener la cuarentena"

El talentoso actor argentino Juan Minujín es la voz detrás de las fabulosas imágenes de “Siete Mundos, Un Planeta”, una serie documental internacional que revela el estado del planeta Tierra y sus habitantes.

En ese marco, el actor brindó una entrevista al ciclo "Informados de todos" de América y se hizo eco de la marcha anticuarentena.

"A mi en principio entiendo que a veces es difícil, que hay mucha gente que pasa una situación económica muy complicada, compleja y que a todos nos da mucha ansiedad e incertidumbre pero yo personalmente hay que contener la situación y seguir haciendo la cuarentena que es, me parece, por lo que vamos viendo en otros países, es la única manera de que el virus se esparza muy lentamente, que no haya un salto que colapse el sistema de salud y tengamos que lamentar un montón de muertos, más de los que ya estamos lamentando", respondió Juan ante la consulta de Guillermo Andino sobre qué piensa sobre los que piden flexibilizar la cuarentena.

Y enfatizó: "Con lo cual en principio estoy muy alineado con contener y respetar la cuarentena. A pesar de que entiendo de que genera mucha ansiedad".

El actor enfatizó sobre el sentimiento colectivo de la sociedad de cuidarse y no salir a la calle. "Lo que pasa es que siento que el problema no es solo la cuarentena. El parate económico va a existir haya o no cuarentena. Existe en todos lados solamente con más muertos o menos muertos. Es mi sensación por lo que veo. Mi papá vive en Estados Unidos hace muchos años, tengo noticias diarias y hablo todo el tiempo con él, si mañana dijeran que la semana que viene se abren los teatros igual no iría nadie, no es que solamente depende de las restricciones que están poniendo el gobierno de la ciudad, el nacional, tiene que ver con lo que está pasando", añadió.

Y finalizó: "Yo creo que por lo menos ahora, cuando pase el pico y se pueda a llegar a algunos protocolos, ahora, las salas de teatro, llenas, con gente riéndose, con 400, 500 ó 600 personas para eso falta mucho tiempo, es la realidad, en vez de pelear contra eso hay que tratar de ver de qué manera podemos palear la situación de los colegas que están en una situación complicada, pelear contra eso es complicado porque hay un ánimo de que hay que cuidarse y quedarse en su casa con un mínimo contacto con la gente".

