Juan Miceli: "La grieta dividió y ser periodista hoy es difícil"

Juan Miceli, con treinta años de trayectoria, se alejó hace poco del periodismo para dedicarse a su pasión por el paisajismo.

Este mediodía, el periodista estuvo en "Es por ahí", América, y recordó aquella pregunta que le hizo a Andrés Larroque en La TV Pública, que lo incomodó, y que luego le costó su salida del canal en 2013.

"Estoy más relajado ahora. Por ahora se terminó, hoy estoy muy contento con lo que hago, siento que 30 años es un ciclo", precisó Juan.

"Está muy complicado ahora. El periodismo que yo hacía, que siempre intenté ser ecuánime siempre, hoy ese periodismo no sé si anda bien porque te genera problemas", agregó.

Y remarcó: "La ecuanimidad se ha perdido mucho, la grieta dividió y ser periodista hoy es difícil, te tildan de un lado o lo del otro".

Y sobre aquel episodio en particular con "el cuervo", contó que el funcionario lo llamó hace poco para pedirle perdón: "Se te viene una pregunta al entrevistado y no se te puede sacar. No pensé que iba a tener tanta repercusión y después si tuve muchas complicaciones. Me llamó el año pasado y me pidió disculpas, me sorprendió. Me dijo que no correspondía lo que había hecho".

