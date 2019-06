Juan Martín del Potro ¿blanqueó? romance con Jujuy Jiménez: "Ella me vino a ver y...."

Jujuy había dicho que el tenista la invitó a "a hacer el aguante, bancando a morir". "Con Juan desde que nos conocimos aquella vez (por el año pasado en un conocido boliche de la Costanera) hubo buena onda siempre, pero yo después me fui a Carlos Paz, él también con sus viajes y ahora me invitó y, bueno, fui", aclaró. había dicho que el tenista la invitó a Roma y fue, aclaró.





El romance entre el tenista y la modelo se confirmó cuando ella fue sorprendida viendo un partido, a mediados de mayo, de Del Potro. Luego, ella aseguró: "Estamos ahí, tratando de ver qué onda, conocernos bien y no sé qué pasará más adelante".





Hoy, por primera vez, Delpo se hizo cargo de la situación y declaró en charla con "LAM": "Bien, bien. Me fue a ver al torneo de Roma. Me fue bien, así que me trajo suerte".





Cuando le insistieron para que amplíe lo que pasa entre ellos, Juan Martín Del Potro dijo que se tenía que ir a Tandil y que estaba cansado para hablar de esos temas.