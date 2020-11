Juan Marconi, positivo de COVID: "Estuve con un grupo de amigos, caímos todos"

Ayer, el conductor de "El gran premio de la cocina", El Trece, Juan Marconi, contó que se había contagiado de COVID-19.

“Me siento bien, con todo lo que tiene ver con síntomas y sensaciones de dolores de cuerpo, gracias a Dios hasta el momento no tengo nada, ni fiebre ni nada. Soy asintomático total hasta el momento, pero cuando te dan el positivo, cualquier movimiento que te pasa, empezás a carburar un poco la cabeza, pero por suerte muy bien”, contó hoy Marconi en charla con "Los ángeles de la mañana".

“El martes estuve con un grupo de amigos al aire libre, pero el miércoles uno de ellos avisó que se sentía mal y que se iba a hisopar. Y yo ahí ya levanté las antenas, y cayó uno, otro y otro más, y avisé a la productora, así que automáticamente no fui a grabar esos días de la semana pasada. Desde el momento que yo me entero que había un estrecho contacto ya no fui más y en el medio me hisopé”, contó sobre el modo de contagio.

Al enterarse de su contacto estrecho, Marconi dejó la grabación de "El gran premio de la cocina" y su compañera, Carina Zampini, está aislada y se tuvo que hisopar.

“Sí, eso varía, pero yo no fui más al canal y el viernes, por las dudas, me hisopé y me dio negativo. Me quedé tranquilo, pero seguían cayendo mis amigos, solo dos o tres no se contagiaron, pero desde que yo avisé que tenía ayer, están preocupados”, prosiguió Juan.

“Fue un asado al aire libre, pero es como pasa, en un momento te confundiste de vaso, o hablás con uno que está al lado, pero al final caímos todos”, indicó Marconi.

