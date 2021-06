Juan Marconi despejó todas las dudas que hay sobre la historia de amor con Morena Beltrán

Mucho se habla y poco se sabe sobre el presunto romance entre Juan Marconi y Morena Beltrán, los conductores de SportsCenter Medianoche, Espn.

Desde hace varios meses se habla de la química que los chicos tienen y que trascendería la pantalla de la señal deportiva.

Juan Marconi habló con Doble Mérito, un ciclo que sale por Youtube, y allí afirmó: "ESPN se caracteriza por tener todo, pero si no tuviera la química que tengo con More, el programa no funcionaría".

"Después del primer programa hubo millones de comentarios diciendo 'están juntos'. Yo le mandé las noticias y le dije 'avisame si querés que salga a aclarar'", contó el conductor.

"Hasta mi mamá me mandó un mensaje diciéndome 'no me contaste'. Mi papá también me llamó y me dijo 'no me contaste, turrón'. Y le dije 'boludo, mirá si no te hubiese contado'. Y mis amigos igual, pensaban que estábamos de novios", relató.

"Yo no sabía si ella estaba con alguien o no. Así que le escribí y le dije '¿che, estás con alguien?'. Pero la verdad es que no pasa nada. Cero", explicó el conductor.

Y agregó: "Sirve que haya química en una pareja televisiva, como la que tenían Recondo y Fantino. Esto se generó. La química no es solo como nos ve la gente sino cómo nos sentimos nosotros".