Juan Leyrado: "Está diciendo que lo insulté y no es así, sólo le indiqué con mi dedo que no se podía hacer eso"

Juan Leyrado dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó su versión de cómo fue el incidente con el motociclista Guy Tessier en la zona de Plaza Italia, Palermo.





"Cumplí con una obligación ciudadana de marcarle a un motociclista que estaba por la bicisenda manejando su moto. Le dije que eso no se tenía que hacer. Él bajó, empezó a pegarme y quiso abrir mi camioneta y tampoco pudo romper el vidrio de mi lado", contó el actor.





Y agregó sobre lo ocurrido: "Siguió golpeando la camioneta hasta que pudo romper la luneta de atrás. Está diciendo que yo lo insulté y no es así para nada. Si hubiese sido así no lo hubiese escuchado nunca porque estaba con casco y había mucho ruido en pleno Plaza Italia y yo tenía el vidrio levantado. Sólo le indiqué con mi dedo índice que no se podía hacer eso".





"La policía se portó correctamente, estuvieron a punto de esposarlo y llevarlo detenido. Y yo no quise. Me parece que el hombre tendría que estar en un tratamiento más que en una celda. La mujer cuando sucedió esto trató de pararlo. Sólo cumplí con mi deber de ciudadano, hay muchas faltas en la calle. Nosotros tenemos la obligación con la democracia de hacer lo que tenemos que hacer", finalizó Leyrado.





