Juan Leyrado: "A Gasoleros lo recuerdo con mucho amor, pasaron 20 años pero sigue intacta esa llama"

En la ficción el destacado actor interpretó a Héctor Panigassi que tenía una historia de amor con Roxana Presutti (Mercedes Morán).

"Gasoleros lo recuerdo con mucho amor. Conformamos un elenco maravilloso, con unos libros también maravillosos y una idea extraordinaria de Adrián Suar. Fueron 450 capítulos intensos que el público ha respondido fundamentalmente con el corazón. Es una historia que está presente y perdurará. Las cosas que se hacen con sentimiento como estas tienen mucha más duración en el tiempo. Estoy muy gustoso y agradecido por haber participado", expresó el actor. expresó el actor.

Sobre aquella experiencia en la ficción de Pol-Ka y su personaje de Panigassi, afirmó: "Todos los trabajos los vivo especiales siendo diminutos o grandes. Es un universo muy propio en lo personal con el cual transito esta profesión. Sí este personaje en particular tuvo un movimiento intenso bastante grande en mí desde el punto de vista profesional y también en la vida diaria humana personal".



"Los actores tenemos esa posibilidad de poder hacer personajes y poder seguir haciéndolos sin repetirnos. En esta profesión seguís investigando otros nuevos rumbos siempre y me entusiasma mucho el trabajo de la actuación. Yo vivo los personaje con una intensidad propia de la profesión".





"Panigassi es uno de esos personajes que más han transitado con cosas mías, es importante. Me sorprendió que hayan pasado veinte años y el recuerdo de la gente. Ver la primera hoja del libro del primer capítulo de Gasoleros en Facebook me movilizó. 20 años pasaron pero sigue intacto esa llama de lo que hicimos. Me sorprendió para bien que se siga recordando algo que indudablemente para nosotros y para el público fue lindo", cerró Leyrado.