Juan José Campanella: "Lo del Congreso fue muy triste"

"Parecería que los problemas en Argentina son siempre los mismos. Vos ves "Plata Dulce" (una película de 1982) y es totalmente actual", dijo el director.





"Lo del miércoles en el Congreso fue triste, porque no se habló de lo fundamental que es el Presupuesto, no se habló de qué se recorta y qué no. De un lado se presentaba como la única opción y del otro como "el presupuesto del hambre", hubiera sido bueno que se hable de eso", agregó.





Se nota en los últimos mese un reflote de esta violencia (la que vivió en el Congreso) será que no ven posibilidades electorales para el 2019 y quieren terminar con este Gobierno de esta forma.





Mirá la entrevista completa de Juan José Campanella en La Cornisa.

Embed