Juan Guilera: "No le creo nada a Darthés, solo me quiso manipular"

Juan Guilera, Thelma Fardín y Juan Darthés fueron compañeros en "Patito Feo". En la entrevista con Mauro Viale tras la denuncia por violación que le hizo Fardín, Darthés mencionó a Guilera como un testigo de lo sucedido en el hotel de Nicaragua. fueron compañeros en. En la entrevista contras la denuncia por violación que le hizo Fardín, Darthés mencionó a Guilera como un testigo de lo sucedido en el hotel de Nicaragua.





Inmediatamente después de esa nota, Guilera rompió el silencio y expuso que recibió un llamado de Darthés antes de que se conociera la denuncia.





"Juan me hizo dos preguntas que me llamaron la atención. Una, si estaba en contacto con ella. La segunda me dio la sensación de manipulación y fue si recordaba, 10 años después, haberle dicho que Thelma tenía fantasías con él", relató el actor esta mañana en diálogo con "Involucrados" (América). , relató el actor esta mañana en diálogo con

"Cuando me llamó Juan, lo primero que hice fue ponerme en contacto con Thelma. Me costó, no hablaba con ella hacía 10 años. La empecé a seguir y como ella no me seguía, no les llegaban mis mensajes. Empecé a pedir su teléfono porque me parecía importante que ella supiera esto. No sabía qué tan importante podía ser el dato del llamado de él. Lo más prudente e inteligente para ayudar a Thelma me pareció que supiera la información y que me dijera qué tenía que hacer con eso porque yo estoy a su disposición", sostuvo Guilera.





"Yo no soy el foco en este caso, Darthés me nombró y ya que hizo eso que sepa que estoy acá apoyando a Thelma... Ella me respondió, me mandó un gracias y cuando hablé estaba con su abogada al lado", finalizó el actor.