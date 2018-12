Juan Guilera, ex de Thelma Fardín: "Me llamó Juan Darthés un día antes de la denuncia"

Mauro Viale para A24 y desmintió la declaración de Thelma Farin, quien acusó al actor de haberla violando en medio de una gira de Patito Feo en Nicaragua. El jueves Juan Darthés dialogó en exclusiva conparay desmintió la declaración de, quien acusó al actor de haberla violando en medio de una gira deen Nicaragua.

"No pasó absolutamente nada. Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. Y le dije qué te pasa. Ella estaba de novia con Juan Guilera", disparó Darthés.

Tras la entrevista, Guilera, quien también formó parte del elenco de Patito y fue pareja de Thelma, aunque ya estaba separado durante la gira, habló con Crónica y puso en aprietos al intérprete.

"Un lunes a las 7 de la tarde, un día antes de la conferencia de Thelma, él me escribe desde el celular del hijo. Me puso: 'Juancho soy Juan Darthés, te estoy hablando desde el celular de mi hijo, ¿te puedo llamar?'", arrancó a contar Guilera.

"Me dijo, 'disculpame que te llame pero estoy desesperado, me llegó de fuente muy fiel que Thelma mañana me va a denunciar de violación'. Me preguntó primero si tenía contacto con ella y yo le dije que no. Después me preguntó si, diez años después, yo me acordaba que le había dicho que Thelma tenía fantasías con él. Le dije que yo no le dije eso y que ni me acuerdo de haber hablado con él de Thelma", contó luego.

"La segunda pregunta es la que a mí me llamó la atención y me da la sensación de que hay una utilización de información, manipulación. Porque me preguntó si yo diez años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él. Yo le dije que no, que yo no le dije eso ni me acordaba de haber hablado con él de Thelma. Que era muy raro que pudiera acordarme de algo que hablé con él hace diez años. Básicamente ahí terminó la conversación y me dijo que lo disculpe por meterme en todo este mambo. Después de esto, lo primero que hice fue llamarla a Thelma porque me pareció que tenía que tener esta información. Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía raro que me haya llamado. La sensación que tengo ahora es mi apoyo incondicional y absoluto hacia Thelma. Fue una persona muy importante en mi vida, estoy anonadado y no puedo creer lo que escuché".

