Juan Guilera aclara: "No tengo ni el número de celular de Sol Pérez"

Esta semana,estuvo de invitado en el ciclo queconduce junto a

Entre otras cosas, Guilera habló de la pasión por la astrología y contó que la usa como terapia. Sol Pérez también es una amante de la astrología por lo que muchos encontraron una similitud entre ambos que podía unirlos.

De hecho, horas después de la nota comenzó a circular que el galán la había mensajeado a Pérez.

Primiciasya.com habló con Juan quien gentilmente se encargó de aclarar el tema. "No, les informaron mal, no hablé con Sol después del programa, no la conozco", sostuvo Guilera ni bien un periodista de este medio lo consultó sobre el tema.

Embed Lunes Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 13 Ago, 2018 a las 9:42 PDT

Y añadió: "Yo no le mandé nada. No tengo el número de teléfono de Sol. La pasé muy bien en el programa como invitado, tengo la mejor con ella, pero no la conozco".

Ante la insistencia, el actor mantuvo la misma línea de diálogo y remarcó que sólo la vio en el programa. Que le cayó bien pero que no hubo mensaje alguno una vez finalizado el envío de Kzo. "No la conozco, por eso no tengo ni su número", enfatizó.

Embed La finitud de lo vacuo Una publicación compartida de Juan Guilera (@guilera_juan) el 15 Ago, 2018 a las 9:22 PDT

Por el lado de Sol, cabe destacar que ayer en el programa de Marcelo Polino, contó que está conociéndose con un jugador de River, pero no dio detalle alguno de quién puede ser entre todos los que forman parte del plantel de Marcelo Gallardo.

Embed