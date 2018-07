Juan Gil Navarro (Javier) es uno de los más fuertes de la historia de "100 días para enamorarse", por su doble vida con dos mujeres y dos familias formadas. El personaje dees uno de los más fuertes de la historia depor su doble vida con dos mujeres y dos familias formadas.





Pero esta semana, la trampa llevada adelante por Javier salió finalmente a la luz en una escena tan cruda como atrapante.





"Recién empieza a explotar todo, y se vienen cosas muy atrapantes. No me gustaría adelantar lo que va a suceder, prefiero guardármelo para que el público no pierda ese interés por la historia", señaló el actor en diálogo con PrimiciasYa.com.

Embed







Sobre el éxito de la tira de Telefe, ya que es el programa más visto con promedios que rondan los 15 ó 16 puntos de rating, dijo: "Había mucha gente que decía que la televisión argentina estaba muerta y por suerte suceden estas cosas. Tenemos la suerte de conformar un buen elenco y de tener productores que tienen ganas de contar historias que corren riesgos. El humor es una llave que sirve para contar cosas, es fundamental eso también".





"Rizhoma hotel": "Estoy contento por este presente profesional. Son dos ficciones distintas y de muy buena calidad ambas. Estoy agradecido a la profesión", destacó. Por otro lado, Gil Navarro participó en un capítulo del nuevo unitario que el canal de las pelotas pondrá en pantalla desde este viernes a las 23hs,destacó.





Y agregó: "Es una ficción muy fuerte y creo que hoy en la tele no hay un programa así que vaya tan al hueso. Es una ficción provocadora y muy bien construida".





¡Mirá la entrevista completa!





Embed