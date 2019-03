Tras finalizar la segunda temporada en enero pasado de "Todo tiene un porqué", la productora Mandarina TV acordó iniciar un tercer año en el canal público, de lunes a viernes a las 18.





Germán Paoloski para conducir, en Telefe, "El Noticiero de la Gente". Pero debió emprender la búsqueda de un nuevo conductor, tras la salida depara conducir, en





En los últimos días, se supo que el nuevo conductor será nada más y nada menos que el ex "CQC" y Rock & Pop Juan Di Natale.





PrimiciasYa.com, el periodista contó cómo se prepara para su vuelta a la pantalla chica, que será a fines de abril. Además, opinó sobre la crisis que atraviesan los medios de comunicación. En diálogo con, el periodista contó cómo se prepara para su vuelta a la pantalla chica, que será a fines de abril. Además, opinó sobre la crisis que atraviesan los medios de comunicación.





-¿Cómo te preparas para tu vuelta a la TV?

Con mucho entusiasmo y algo de ansiedad. Voy a tener que estudiar un montón para conducir "Todo tiene un porqué" y además encontrar el momento para hacerlo porque hago dos programas de radio al día en dos emisoras que quedan a 50 km una de la otra. Así que el desafío será hacer que todos mis compromisos encajen de la forma más organizada posible.





-¿Cómo ves la tele de hoy?

No tengo demasiado tiempo para ver tv. La tele de aire parece dominada por el panelismo y la discusión que busca o produce grieta. Los noticieros dejaron de ser noticieros y todo el medio está atravesado por las tensiones lógicas de un año electoral y la durísima crisis económica. Sigo mirando un poco de fútbol y series on demand o en plataformas cuando tengo un rato durante el fin de semana.

JUAN 1







-¿Por qué aceptaste hacer "Todo tiene un porqué"?

Por varios motivos. Por un lado, me permite comenzar un vínculo con una productora de contenidos muy importante como es Mandarina. Por otro, es un lindo desafío el de probarme en la conducción de un programa que tiene el foco puesto en el conocimiento, que se ocupa de temas muy diversos y que pone en pantalla a intelectuales y científicos que no es frecuente ver en tv. Siento que voy a aprender mucho y que voy a poder disfrutar de un ciclo que no está pendiente de la lucha por el rating minuto a minuto. Acá lo que importa es estimular la curiosidad por saberes de todo tipo con la más alta calidad posible.





-¿Cómo es trabajar en la Televisión pública?

Si bien mi relación será con Mandarina, el programa se graba en los estudios de la TV Pública . Pasé unos meses ahí con "La TV ataca" a comienzos de los '90 y volví en 2017 con "La Era de la Imagen", con la producción de Miguel Rodríguez Arias. Me reencontré con gente que no veía hace más de veinte años. Lo que observo es que todos en la TV Pública aman al canal, sienten que es su casa y les toca trabajar en circunstancias y condiciones que seguramente no son las ideales, pero ponen lo mejor de sí. Por otro lado, creo que es el único canal de aire que puede darse el lujo de poner al aire programas como "Todo tiene un porqué" y otras propuestas que tampoco tienen como objetivo el impacto o la repercusión inmediata. En ese sentido la TV pública es muy valiosa y deberíamos cuidarla entre todos porque es nuestra.





-¿Se extraña CQC, uno ciclo emblemático de la televisión?

(Risas) ¿Vos lo extrañás? Yo a veces extraño tener los 26 años que tenía cuando el programa empezó.





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino