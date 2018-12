Juan Darthés, internado por un pico de presión

En ese momento, ella tenía 16 años y él, 45. En ese contexto, varias de las artistas que estuvieron en el Multiteatro para apoyar a la denunciante coincidieron en una frase: "Ahora decimos basta".

Por su parte, Darthés desde sus redes, pidió que se espere a la Justicia y escribió: "No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme".

Y en la mañana del miércoles, las primeras noticias que rodearon al actor informan que estaría internado en La Trinidad de San Isidro como consecuencia de una descompensación por un pico de presión.

Cabe destacar que desde que se empezó a especular con que se lo denunciaría, miles de usuarios de las redes sociales descargaron su repudio para con el artista.

"Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés. Me tiro a la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetró. Yo tenía 16 y el 45", contó Thelma en la conferencia de prensa.