Juan Darthés: así está hoy en Brasil, con el apoyo de su mujer María

Desde que abandonó el país en diciembre de 2018, tras la denuncia que Thelma Fardin radicó en su contra por violación, poco se supo de la vida de Juan Darthés.

El actor se refugió en Brasil, su tierra natal, y en un principio se dijo que había conseguido trabajo en un restaurante de San Pablo y estaba acompañado por su mujer, María del Carmen Leone, y sus dos hijos.

Luego, en julio del año pasado, su abogado, Fernando Burlando contó que producto de un fuerte "cuadro de estrés y depresión" su cliente había sido internado en una clínica.

"Tiene que ver con su cuadro emocional y una dolencia física. Juan está pasando por una situación en la que tiene depresión", precisó el letrado en "Pamela a la tarde".

Pero con el correr del tiempo, y debido a la pandemia, cada vez menor información llegó a la Argentina. Pero esta semana, la abogada de Thelma Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, afirmó que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido de “certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura” para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés, que está imputado por violación agravada. En este sentido, la Unidad Fiscal de Nicaragua ya requirió a la Corte Suprema que eleve el pedido de extradición.

Al ser consultada por PrimiciasYa.com sobre el tema, Thelma señaló: "La causa penal está totalmente activa. Nicaragua esta con la certificación de causa, que es el paso previo a pedir la extradición. Sé que Brasil no extradita nacionales, pero seguimos intentando todo lo que esta a nuestro alcance. Darthés elije Brasil para profugarse justamente por eso, si pone un pie en cualquier otro país inmediatamente va preso porque está vigente el pedido de captura y la circular roja de Interpol. Aunque han dicho que no, porque debido al tipo de delito contra la integridad sexual de una menor, interpol no lo pone en su pagina de consulta publica, pero hemos corroborado que si esta vigente a través de mis abogados".

La semana pasada, Daniel Ambrosino contó en "América Noticias" que el actor continúa en Brasil, país que no tiene ningún tipo de convenio con otro país de extradición.

"En Brasil puede moverse libremente, pero si cruza las fronteras podría ser detenido", comentó el periodista en el noticiero que conducen Rolando Graña y Soledad Larghi.

"En este tiempo habría vendido varias propiedades millonarias, algunas de ellas antes de la denuncia y esa plata en dólares habría sido depositada directamente en cuentas en el exterior, sin haber pasado por alguna cuenta en Argentina... Y estamos hablando de millones de dólares. Su casa en Nordelta estaría alquilada, igual que otras casas que tendría en Buenos Aires", detalló Ambrosino.

PrimiciasYa.com también pudo acceder ahora a una nueva imagen de Darthés en Brasil, que fue tomada hace pocos días. En la misma, se lo ve sonriente junto a su mujer María mientras caminan por la playa, aunque aseguran que para el actor no es nada fácil llevar adelante esta nueva etapa de su vida. Además, se dice que la defensa de Juan intentará llevar la causa a Brasil para que sea resuelva en ese país. ¿Lo lograra?

