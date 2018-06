Juan Cruz Sanz: "Viví un infierno, estaba en el fin del mundo"

Juan Cruz Sanz fue víctima de una intromisión a su vida privada con la difusión de vídeos extraídos de su celular. Hace dos meses,fue víctima de una intromisión a su vida privada con la difusión de vídeos extraídos de su celular.





Los hechos de público conocimiento hicieron mella en la vida privada y cotidiana del comunicador, a tal punto que por recomendación de su psiquiatra debió tomarse una licencia.





Sanz no volvió a trabajar desde la filtración de sus videos. En una entrevista, contó cómo sobrelleva este difícil momento de su vida.





"Me estoy recuperando. Me dejaron sin trabajo y me arruinaron, pero estoy de pie y con la frente en alto. En los videos me equivoqué pero no le estoy haciendo mal a nadie, era algo privado, eso no me molestó. Lo que me enojó es la vinculación en una causa. Fui víctima del machismo. Fue demasiada maldad", manifestó en Modo Sábado (Radio Nacional).





Luego habló de su situación laboral y el apoyo de sus hijas: "Nunca me despidieron, pedí una licencia y me ayudaron. Sé que me voy a acomodar, hoy hay sicarios sociales, el que te quiere matar lo hace en las redes sociales. En algún momento van a tener que venir a pedirme perdón. Hoy me hacen bien mis hijas. Ni el mundial me hace bien. No lo estoy mirando, no tengo motivación. Esto irá pasando con la ayuda de los psicólogos, de los psiquiatras. Quiero volver a trabajar, necesito hacerlo. Eso significaría dar vuelta la página".





Y por último, hizo un particular reflexión sobre su momento más difícil: "Viví un infierno. Yo estaba en el fin del mundo. Estaba en el séptimo suelo del infierno. El tiempo te saca de ahí. Empezar a esperar, a aceptar ese momento de bronca, llorar, llorar, descargar, descargar, y después va pasando y te das cuenta que es una pelotudez, que no tiene sentido, que hay cosas peores. Pero mientras los medios sigan difundiendo cosas privadas es difícil".