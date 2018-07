Juan Cruz Sanz se accidentó con su moto: "Pudo haber sido una tragedia"

Juan Cruz Sanz se accidentó en una moto cuando se dirigía al programa "Peatonal" de Diego Moranzoni, contó la noticia al comenzar el envío. En la noche del martes,se accidentó en una moto cuando se dirigía al programade Crónica TV, pasadas las 23 horas. El conductor del ciclo,contó la noticia al comenzar el envío.





El periodista y panelista comenzó a reaparecer en los medios los últimos días, contando todo lo que le tocó vivir después de la viralización de videos íntimos suyos.





Debido a eso, Sanz se quedó sin trabajo en la productora Kuarzo y otros sitios en los que se desempeñaba, además de atravesar una profunda crisis personal.

Juan Cruz Sanz, con licencia psiquiátrica por dos meses







Recuperado, la semana pasada dio algunas notas y anoche, yendo a una de ellas, chocó con su moto: "Estaba viniendo en moto al canal y chocó", dijeron en Crónica TV.





Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Sanz relató: "Se me cruzó un auto que no sé qué intento hacer, fue en Mitre y Callao. Como yo manejo despacio zafé, pero me raspé todo y me rompí la ropa. Por suerte no venía nadie".





Y agregó: "Tengo raspones por todos lados, tengo más afectada la mano derecha y la moto solo tiene algunas rayas. El tipo del auto paró a unos 50 metros, pero se fue. No se quedó para auxiliarme. Fue un gran susto, pudo haber sido una tragedia".